پخش زنده
امروز: -
فراخوان نخستین جشنواره ملی «داستان ایثار» منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این جشنواره با موضوع شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثار اجتماعی، جهاد علمی، شهدای مقاومت، بانوان عاشورایی برگزار میشود.
شرکتکنندگان در جشنواره میتوانند در دو بخش آزاد و ایثارگران (جانبازان و آزادگان معزز، خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و آزادگان) در قالبهای «داستانِ کوتاه کوتاه»، «داستان کوتاه»، «طرح رمان» آثار خود را ارسال کنند.
مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.