به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، این جشنواره با موضوع شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثار اجتماعی، جهاد علمی، شهدای مقاومت، بانوان عاشورایی برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در جشنواره می‌توانند در دو بخش آزاد و ایثارگران (جانبازان و آزادگان معزز، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و آزادگان) در قالب‌های «داستانِ کوتاه کوتاه»، «داستان کوتاه»، «طرح رمان» آثار خود را ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان ۱۴۰۴ در نظر گرفته شده است.