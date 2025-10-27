به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ وزیر راه و شهر سازی برای انجام سفری یک روزه به همراه خانم بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، جهت حضور در اولین المپیاد فرهنگی ورزشی کارکنان وزارت راه و شهرسازی ویژه بانوان و بازدید از چند پروژه عمرانی، با استقبال استاندار مازندران، شامگاه یکشنبه وارد فرودگاه شهدای ساری شد.

وزیر راه و شهر سازی صبح امروز دوشنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۴ در بازدید از پل در حال ساخت سه راه جویبار ساری با بیان اینکه این طرح از پیشرفت ۲۰ درصدی کمتر از یکسال پیش به پیشرفت ۹۰ درصدی در حال حاضر رسیده است ابراز امیدواری کرد: با سرعت گرفتن روند ساخت، این پل تا یکی دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

خانم فرزانه صادق افزود: با بهره برداری از این طرح که یکی از شاهراه‌های ارتباطی مرکز مازندران است گره ترافیکی مرکز استان به حداقل می‌رسد.

بازدید از بیمارستان امام خمینی ساری بمناسبت روز پرستار، بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی میاندورود، نشست با بانوان نخبه استان و شرکت در المپیاد ورزشی کارکنان وزارت راه و شهرسازی از دیگر برنامه‌های سفر امروز خانم فرزانه صادق وزیر راه و شهر سازی به مازندران است.