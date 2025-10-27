رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: بررسی وضع اجتماعی کشور موضوعی کلان و راهبردی است که باید با مشارکت نهاد‌های علمی، دانشگاهی و حاکمیتی دنبال شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سید محمد بطحایی در مراسم افتتاحیه در دومین همایش ملی وضعیت اجتماعی ایران گفت:پرداختن به بحث وضع اجتماعی ایران، نیازمند هم‌فکری، هم‌افزایی و نگاه کلان میان دستگاه‌های علمی و اجرایی کشور است.

وی گفت: این همایش با تمهید و تدارک دقیق خود، زمینه‌ای ارزشمند برای هم‌اندیشی درباره وضعیت اجتماعی ایران فراهم کرده است. بطحایی با اشاره به تجمع فزاینده چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و کاهش سرمایه اجتماعی در عصر جهانی‌شدن افزود: جامعه ایران امروز جامعه‌ای پویا، بالنده و در عین حال بسیار پیچیده است. این پیچیدگی حاصل هم‌نشینی چندین تحول بزرگ از جمله شکاف‌های نسلی و هویتی، تغییر سبک زندگی، میل به فردگرایی، و غلبه کمیت بر کیفیت در زندگی روزمره است.

وی گفت: گسترش شهرنشینی، نفوذ فناوری‌های نوین ارتباطی و تحولات پرشتاب فرهنگی، نیازمند نگاهی تحلیلی، چندجانبه و فرابخشی به پدیده‌های اجتماعی کشور است.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور همچنین سرمایه انسانی مستعد و خلاق را مهم‌ترین ظرفیت برای توسعه پایدار و ارتقای سرمایه اجتماعی دانست و افزود: اتکا به توان علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی می‌تواند مسیر عبور از بحران‌ها و تقویت جامعه مدنی، مشارکت‌های داوطلبانه و سرمایه اجتماعی را هموار کند. وی با اشاره به برخی از چالش‌های کلان و اولویت‌دار اجتماعی کشور گفت: «یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، فاصله ادراک ارزش‌ها میان نسل‌هاست. مدیریت این شکاف نسلی نیازمند گفت‌و‌گو، تدبیر، سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی است.»

بطحایی تأکید کرد: تغییرات سریع در سبک زندگی، رشد فردگرایی افراطی، کاهش تاب‌آوری اجتماعی و آسیب‌پذیری در برابر الگو‌های مصرف‌گرایانه، ضرورت بازاندیشی در سیاست‌های اجتماعی را بیش از پیش نمایان کرده است.

وی با تأکید بر نقش بی‌بدیل دانشگاه و نخبگان علمی افزود: دانشگاه تنها محل آموزش نیست، بلکه کارگاه تمرین خردورزی، کانون گفت‌وگوی ملی و مهد تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص برای مدیریت جامعه است. امروز نقش استادان دانشگاه و دانشجویان فرهیخته در برون‌رفت از وضعیت موجود و ترسیم افق مطلوب جامعه، بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

ماندانا تیشه‌یار، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین از برگزاری چهارده نشست تخصصی و علمی پس از جنگ دوازده‌روزه خبر داد و گفت: این نشست‌ها با هدف آسیب‌شناسی ابعاد مختلف ماجرا و ارائه توصیه‌های سیاستی به مقامات مسئول برگزار شد.

وی افزود: در این نشست‌ها موضوعاتی همچون تاب‌آوری اجتماعی، اصلاح سیاست‌های پولی و بانکی در دوران پسازی، راه‌های تأمین امنیت غذایی در شرایط بحران، بازنگری در سیاست بازگشت مهاجران افغانستانی، سناریو‌های پیش‌روی سیاست خارجی در برابر مکانیسم ماشه، راهکار‌های درآمدزایی برای دانشگاه‌ها، و روش‌های تأمین منابع ملی در برابر فشار‌های خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

به گفته تیشه‌یار، این نشست‌ها با مشارکت استادان، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و مدیران دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد تا اعضای خانواده علمی این دانشگاه در حل مسائل و چالش‌های کشور نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی تأکید کرد: رویکرد کلان حاکم بر سیاست‌ها و برنامه‌های دانشگاه علامه طباطبایی کمک به مردم، جامعه و حکمرانی کشور از مسیر پژوهش و سیاست‌گذاری علمی است. اگرچه آموزش، کارآفرینی و تولید دانش و ثروت از ارکان مهم دانشگاه به شمار می‌روند، اما هدف نهایی همه این تلاش‌ها یافتن راه‌حل‌هایی برای برطرف کردن مشکلات جامعه و یاری به سیاست‌گذاران در مسیر ارتقای بهزیستی عمومی است.

نمونه‌ای از این رویکرد مسئله‌محور را می‌توان در همایش "وضعیت اجتماعی ایران" مشاهده کرد که با همکاری سازمان امور اجتماعی کشور و تعدادی از نهاد‌های مدنی رسمی برگزار شد و محور‌های اصلی آن نیز در راستای سیاست‌گذاری اجتماعی و بهبود وضعیت جامعه ایران طراحی شده بود.