پخش زنده
امروز: -
طرح ملی «نوآفرین صنعتساز» با هدف توسعه نوآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه کشاورزی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، طرح ملی «نوآفرین صنعتساز» با مشارکت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و پارک علم و فناوری فارس، به منظور حمایت از ایدههای فناورانه، استارتآپها و شرکتهای نوپا در حوزه کشاورزی اجرایی شده است.
این طرح با هدف تسهیل مسیر تجاریسازی ایدهها و تبدیل دانش به ثروت، زمینه حضور فعال بخش خصوصی و نخبگان علمی را در عرصه تولید و فناوری فراهم میکند.
به گفته مسئولان پارک علم و فناوری فارس، اجرای این طرح باعث تقویت ارتباط میان دانشگاهها، مراکز پژوهشی و بخش صنعت کشاورزی شده و امکان بهرهگیری از فناوریهای نوین را در زمینههایی مانند آبیاری هوشمند، کشت دقیق، مکانیزاسیون و بهینهسازی مصرف منابع فراهم میکند.
در قالب طرح نوآفرین صنعتساز، شرکتهای فناور از حمایتهای مالی، مشاورهای، آموزشی و زیرساختی وزارت علوم برخوردار میشوند تا بتوانند محصولات خود را توسعه داده و به بازار عرضه کنند.
این طرح با ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای فارغالتحصیلان دانشگاهی، به کاهش بیکاری در میان جوانان متخصص و افزایش توان تولید داخلی کمک خواهد کرد.