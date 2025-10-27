پخش زنده
معاون فرمانداری دشت آزادگان با اشاره به چالشهای ساختاری و مدیریتی در مرز چذابه گفت: قانونیسازی اخذ وجوه، مدیریت واحد و بهبود زیرساختهای خدماتی در این گذرگاه مرزی نیازمند پیگیری و نظارت جدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس شوهانی بیان کرد: نبود سیاست منسجم در اداره بارانداز، اخذ برخی مبالغ غیر مصوب و ضعف زیرساختها از مهمترین موانع توسعه صادرات در این مرز است.
شوهانی ادامه داد: یکی از اصلیترین موضوعات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این مرز تجاری، مسئله اخذ وجوه اضافی از صادرکنندگان بود که بارها بهعنوان "اخذ وجه غیرقانونی" مورد شکایت قرار گرفته است.
معاون فرمانداری دشت آزادگان بیان کرد: روندهایی در حال پیگیری است تا این وجوه از طریق فرآیندهای قانونی ساماندهی و مصوب شوند، هرچند ممکن است در میزان آن تغییری ایجاد نشود.
شوهانی در نقد وضعیت مدیریتی مرز چذابه اظهار کرد: مشکل اساسی این منطقه نبود مدیریت واحد است؛ تا جایی که حتی بارانداز مرزی فاقد نظام مدیریتی مؤثر است؛ به گونهای که اداره آن در اختیار شهرداری شهری کوچک با ظرفیت محدود مدیریتی قرار گرفته است.
معاون فرمانداری دشت آزادگان در توضیح علت نبود مدیر واحد در مرز گفت: مدیریت واحد تصمیمی کلان است که در سطح شهرستان یا فرمانداری قابل اجرا نیست و باید در سطح بالاتری اتخاذ شود.
وی با اشاره به فعالیتهای عمرانی اخیر در مرز بیان کرد: بخشی از کارهایی که در گذشته تثبیت شده بود، مجدداً تخریب شده و نیاز به بازسازی دارد. با این حال پیگیریها برای ساماندهی این گذرگاه در جریان است.
معاون فرمانداری دشت آزادگان، همچنین به مسئله نرخگذاری خدمات در مرز اشاره کرد و گفت: تعیین نرخ برای خدماتی مانند لیفتراک و جرثقیل در حوزه صلاحیت کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی است که دبیرخانه آن در اداره صنعت، معدن و تجارت قرار دارد.
شوهانی همکاری همه دستگاهها به منظور رفع مشکلات گذرگاه مرزی چذابه را با اهمیت عنوان کرد و گفت: ساماندهی مرز چذابه نیازمند تصمیمات واحد، قانونمند کردن هزینه خدمات، رفع موانع مدیریتی و ارتقای زیرساختهای خدماتی است تا جایگاه این مرز بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای صادراتی استان تقویت شود.