در تابستان۱۴۰۴؛
بیش از ۳۰ هزار لیتر آبرسانی سیار به روستاهای کهگیلویه و بویراحمد
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: برای مدیریت تنش آبی تابستان آینده چهار دستگاه تانکر آبرسانی و ۲۱ دستگاه ژنراتور خریداری شد.
وی با اشاره به برنامههای شرکت برای مدیریت تنش آبی در تابستان پیش رو عنوان کرد: کاهش هدر رفت آب، جمع آوری انشعابات غیرمجاز، تجهیز و جانمایی هشت حلقه چاه جدید و احداث مخازن جدید در مناطق مختلف استان که پیش از آغاز فصل گرم ۱۴۰۵ وارد مدار خواهند شد، از برنامههای اولویت دار آبفا برای کاهش اثرات تنش آبی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از خرید چهار دستگاه تانکر آبرسانی و ۲۱ دستگاه ژنراتور برای افزایش ظرفیت عملیاتی آبفا در سال آینده و تابستان پیش رو خبر داد.
وی همچنین بر اهمیت آگاهی بخشی به مردم درباره واقعیتهای تأمین و توزیع آب شرب تأکید کرد و گفت: همراهی و مشارکت عمومی در مدیریت منابع آب باید افزایش یابد.