روز پرستار روزی است برای قدردانی از مهر بی منت پرستاران؛ آنان که شبانه روز برای مراقبت از کسانی وقت میگذارند که در بسترند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،به مناسبت روز پرستار به سراغ پرستاران خانه سالمندان بجنورد رفتم تا از نزدیک با فعالیتها و فداکاریهای آنان آشنا شوم فرقی نمیکند دست چه کسی به سمتشان دراز باشد. آنان دستگیر مردم هستند. صبور، دلسوز و زحمتکش، بهترین توصیف برای پرستاران است.
پرستاران این مرکز علاوه بر مراقبت جسمانی از سالمندان، نقش همراه و همدل را نیز ایفا میکنند و با مهربانی و صبر، آرامش و امنیت روانی سالمندان را تأمین میکنند.
یکی از سالمندان ساکن این خانه با اشاره به اهمیت حضور پرستاران گفت: پرستارها مثل دخترهای خودمان هستند؛ مهربان، صبور و همواره کنار ما.
روز پرستار فرصتی است برای قدردانی از زحمات این فرشتگان سفیدپوش، اما مهربانی و تلاش آنان هر روز در نگاه سالمندان دیده میشود.
هرچه امروز در این خانه مشاهده شد، تجسمی از عشق و دلسوزی بود؛ عشقی که سن و زمان نمیشناسد و صرفا با مهربانی همراه است.