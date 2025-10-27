به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت کلات گفت: در دو سال اخیر، تعداد دو هزار و ۶۰۰ بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان انجام شده که در نتیجه آن ۳۲۸ پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

یاسر جاویدی افزود: ارزش ریالی این تخلفات چهار میلیارد و ۲۵۹ میلیون ریال برآورد شده است.

وی گفت: از مجموع پرونده‌ ها، ۳۲ مورد مربوط به صنف میوه‌ فروشان بوده است.

جاویدی با بیان اینکه در شهرستان کلات حدود ۴۵ واحد میوه‌ فروشی فعال وجود دارد، اظهار کرد: متأسفانه اغلب این واحدها در اختیار یک عده افراد خاص هستند و تصمیمات صنفی به‌ صورت خودمختار اتخاذ می‌ شود.

رئیس اداره صمت کلات گفت: تخلفات ثبت‌ شده در این صنف شامل گرانفروشی، درج نکردن قیمت، صادر نکردن صورتحساب و نداشتن پروانه کسب است.

وی یکی از چالش‌ های اصلی در نظارت بر این صنف را نبود فاکتور رسمی از سوی کشاورزان عنوان کرد و گفت: به‌ عنوان نمونه در محصولاتی مانند گوجه‌ فرنگی که از کشاورزان داخل شهرستان خریداری می‌ شود، فاکتور فروش وجود ندارد و در زمان بازرسی ناچار هستیم به قیمت اعلامی فروشنده استناد کنیم و همان را مبنای محاسبه سود مجاز قرار دهیم.

جاویدی خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات موجود و ساماندهی بازار میوه‌ فروشان، لازم است نشستی با حضور فرماندار، مسئولان و بزرگان شهرستان برگزار شود تا تصمیم‌ گیری واحد و منسجمی در این زمینه صورت گیرد.