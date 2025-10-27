پخش زنده
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در پیامی از عوامل ساخت فیلم سینمایی مجنون و سریال پسران هور قدرشناسی کرد.
متن پیام سردار کارگر به شرح زیر است:
بسمه تعالی
قلمهایی که برای دفاع مقدس نوشتند و قدمهای مردانی که امروز نقش آفرین یادگاران دفاع مقدس شدند.
از پیشمرگ گرفته تا خدای جنگ، شمال از جنوب غربی تا اسفند و قصه بی بدیل مجنون و پسران هور، این گنجینههای ناب در قاب جادویی تلویزیون و سینما جای گرفتند تا ارزشهای بی بدیل دفاع مقدس را پاس بدارند.
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در چارچوب وظایف سازمانی خود همواره تلاش نموده است با هم افزایی و راهبری منسجم از تمامی ظرفیتهای هنری و پیشکسوتان هنر سینمای دفاع مقدس بهره ببرد تا بر چابکی این صنعت بیفزاید و چرخ تولید آن پرشتابتر از هر زمان دیگر به گردش درآید.
جشنواره چهل و سوم فجر نیز مبین این حقیقت است که سینمای دفاع مقدس بصورت نسبی از رشد کمی و کیفی قابل قبولی برخوردار بوده و میطلبد در این مسیر تلاش مضاعف تری را در جبهه جنگ نرم به خدمت بگیریم تا هنر دفاع مقدس، درخشانتر از هر زمان دیگر در همه سطوح به بلوغ و بالندگی برسد.
این روزها شاهد اکران فیلم سینمایی مجنون در سینماهای کشور و پخش سریال "پسران هور" از شبکه اول سیما هستیم.
"مجنون" فرصت پرداختن به زندگی سراسر شور و شعور سردار سرلشکر شهید مهدی زین الدین را بر روی پرده سینماها نشاند و "پسران هور" هم سردار سرلشکر شهید علی هاشمی، اسرارآمیزترین شخصیت جنگ تحمیلی هشت ساله را برای روایت انتخاب کرده است.
"پسران هور" کسانی بودند که فارغ از هرگونه هیاهو، در سکوت شبانه پر رمز و راز جنگ، خطر کردند و بسان مرید و مراد قصه زندگی شان را به جغرافیای وهم انگیز هور گره زدند و در قهقهه مستانه شان غرق شدند.
سرزمین معطر به عطر شهدا، شهادت میدهد این مردان بزرگ در دفاع مقدس کاری کردند کارستان و کارستانشان امروز در دل قصههای سینمایی برای نسل امروز و فردا بازگو میشود و این کمترین کاری است که در حق شهدایی که با جنون عشق، مجنون را آفریدند و نبوغشان اعجاز انگیز شد، میتوان انجام داد؛ و امروز عزیزانی که نقش آفرین روزگار پسران هور و مجنون شدند، در حقیقت شمهای از غبار عشق روزگاران دفاع مقدس را بر قامت خود آراستند. چه سعادتی بالاتر ازاین که در زندگی پرهیاهوی امروز، در قامت هنر، بهانهای برای شما فراهم شود تا در هنگامهی روزهایی بسیار مقدس قرار بگیرید و هم نفس رازهای ناشناخته آن روزگاران شوید.
شما هنرمندان عزیز، دوردستها را به بهترین وجه ممکن نزدیک ساختید و روح حماسه قرارگاه سری نصرت را در پسران هور جان تازه بخشیدید و همه اینها چه زیبا خلاصه شد در یک اثر سینمایی مادرانهای که "اشک هور " را در ورای نگاههای منتظر یک مادر روایت کرد.
یاد باد آن نفسهایی که برای اقتدار هور، در سینهها حبس شدند و قدمهای گمنامانی که تا عمق خاک عراق به حرکت درآمدند و قصه مجنون را رقم زدند.
ناشناختهها را شناساندن کاری بسیار سخت و دشوار است اما، سازندگان این آثار ارزشی بخوبی دریافتند چگونه گنجینههای پنهان جنگ را از وراری گمنامی بیرون بکشند و نزد دیدگان نسل امروز و فردا عیان کنند.
بی شک خیل شهدای والامقام، در میان قصههای پر رمز و راز زمانهی خود زیست میکنند و بر ماست که قصه زیست عاشقانهشان را به نسل امروز بازگو کنیم و چه شورانگیز، جوانان امروز وطن، جنگ ۱۲ روزه را نیز دریافتند و بسان آرش کماندار به میدان آمدند و روایتگر قصه مردان روزهای سخت دفاع مقدس شدند.
به راستی این قصهها، فقط در هنر ناب اسلامی است که به بار مینشیند. هنری که برای اعتلای ارزشها جان میدهد و مجاهدانه تلاش میکند.
به همین بهانه جا دارد از تلاش مجدانهی همه عوامل ساخت این آثار، بویژه فیلم سینمایی "مجنون" و سریال "پسران هور" که با عشق پای کار آمدند تا قصه دلدادگی قهرمانان حقیقی این مرزو بوم را روایت کنند، صمیمانه قدرشناسی و تشکر کنم.
سعادت و بهروزی آحاد هنرمندان دلسوز و متعهد را از خدواوند سبحان مسئلت دارم. آبان ۱۴۰۴
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت
سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر