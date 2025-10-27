به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ میزان چغندر تحویلی به کارخانه قند پیرانشر با افزایش ۱۰۰ درصدی به ۱۶۰ تن رسیده است.

امسال از ۱۵ شهریور با آغاز تحویل چغندرقند به کارخانه قند پیرانشهر تاکنون ۱۶۰ تن محصول از کشاورزان تحویل گرفته شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.

نوبت دهی تحویل محصول به کارخانه قند پیرانشهر از سه تا چهار روزه سال‌های قبل به کمتر از ۲۴ ساعت در سالجاری کاهش یافته است و هیچگونه ایستایی در خصوص تحویل این محصول در کارخانه قند این شهرستان مشاهده نمی‌شود.

این کارخانه انواع نهاده‌های کشاورزی همچون کود، بذر، سم و مساعدت‌های نقدی را از اول فصل بهار در اختیار کشاورزان قرار داده است.

ظرفیت پذیرش روزانه کارخانه قند پیرانشهر به چهارهزار و ۳۰۰ تن رسیده است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

کارخانه قند پیرانشهر با عقد قرارداد با چغندرکاران به میزان هفت هزار هکتار، پیش بینی دریافت ۴۰۰ هزار تن چغندر را از کشاورزان در برنامه کاری خود دارد.