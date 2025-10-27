ارده و شیره به عنوان یک ماده غذایی طبیعی خواص بسیاری به همراه دارد، استفاده از ارده و شیره برای بهبود سلامت بدن و همچنین درمان برخی از بیماری‌ها بی نظیر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ارده و شیره کاملاً گیاهی و خالی از گلوتن است و دارای مواد مغذی فراوانی مانند آمینواسید‌ها و چربی‌های سالم، فیبر، پروتئین، انواع ویتامین بخصوص ویتامین گروه ب، تیامین، منیزیم، مس، فسفر، منگنز، آهن و زینک است.

ارده و شیره یکی از مقوی‌ترین و خوشمزه‌ترین مواد غذایی است که به عنوان صبحانه یا میان وعده مصرف می‌شود. دو ماده اصلی تشکیل دهنده اصلی این خوراکی، کنجد و دوشاب (شیره انگور) است. ارده و شیره هر کدام به تنهایی برای سلامتی مفید هستند و با ترکیب با هم خواصشان معجزه آسا می‌شود.

ارده مایعی است که از کنجد نرم پوست کنده بریان و نرم کوبیده تهیه شده و روغن آن جدا نشده باشد. برای تهیه ارده و شیره این خمیر کنجد له شده را با شیره میوه‌های مختلف مانند انگور، خرما و انجیر مخلوط می‌کنند، اما شکل رایج‌تر آن، ترکیب با شیره انگور اسـت. برای پیشگیری از شیرین شدن بیش ازحد، از مقدار کمتری شیره استفاده می‌کنند.

طبع ارده و شیره

شیره و ارده هر دو طبیعت گرم دارند و مصرف آن برای سرد مزاجان بسیار مفید است، اما گرم مزاج‌ها باید این ماده خوراکی را با احتیاط مصرف نمایند، زیرا موجب غلیظ شدن صفرا و جوش زدن می‌شود. مصلح ارده و شیره، سرکه و عسل است و گرم مزاجان برای تعدیل طبیعت ارده و شیره می‌توانند آن را همراه سرکه و عسل یا میوه‌های تازه با طبیعت سرد مصرف کنند.

کالری ارده و شیره انگور

میزان کالری ارده و شیره انگور (نسبت ۱ به ۱ قاشق غذا خوری) ۱۲۵ کالری است.

خواص بی نظیر ارده و شیره

۱. شیره و ارده، انرژی زا بوده و برای فصل زمستان که بدن به انرژی بیشتری برای گرم کردن خود احتیاج دارد، بهترین غذا محسوب می‌شوند.

۲. ارده و شیره خاصیت آنتی ترومبوتیک دارد و باعث جلوگیری از لخته شدن خون در بدن می‌شوند.

۳. ارده و شیره سطح کلسترول خون را کاهش داده و با جریان بخشیدن به خون و جلوگیری از لخته شدن آن، فشارخون و ضربان قلب را تنظیم می‌کند.

۴. ارده و شیره برای سلامتی و برای بهبود عملکرد بدن مفیدند و به تنهایی بخش مهمی از نیاز‌های بدن را برطرف می‌کنند.

۵. ارده و شیره به دلیل وجود کنجد نیاز روزانه به کلسیم بدن را تامین و برای استحکام استخوان بندی، درمان استخوان درد و درد مفاصل هم مفید است و موجب سلامت دندان می‌شود.

۶. ارده و شیره دارای چربی سالم و طبیعی سسامین و سسامولین است که برای محافظت از قلب و عروق و جلوگیری از بسته شدن رگ‌های منتهی به قلب بسیار مفید هستند.

۷. ارده و شیره غنی از پروتئین است و نیاز روزانه به اسید فولیک را بر طرف می‌کند.

۸. ارده و شیره یکی از منابع بسیار مفید برای جذب آهن است که برای افرادی که مبتلا به کم خونی فقر آهن هستند می‌تواند بسیار مۆثر باشد.

۹. ارده و شیره هر دو سرشار از آهن بوده و برای رفع خستگی مفید هستند و ضعف و بی حالی را از بین می‌برند و خواب رفتن دست و پا را درمان می‌کنند.

۱۰. ارده و شیره برای نرم کردن سینه مفید است.

۱۱. ارده و شیره ملین و مسهل است و یبوست را رفع می‌کند.

۱۲. ارده و شیره تقویت کننده نیروی جنسی می‌باشد. برای درمان کمبود اسپرم در مردان خوردن ارده با شیره انگور بعنوان صبحانه هفته‌ای سه الی ۴ بار توصیه می‌شود.

۱۳. ارده و شیره منضج دمل‌ها و زخم‌های چرکی و تسکین دهنده درد، گرمی و خشکی عضو می‌باشد و به ترمیم زخم کمک می‌کند.

۱۴. ارده و شیره به درمان اختلالات کبد و کلیه کمک می‌کند.

۱۵. ارده و شیره انرژی لازم به کودکان را می‌رساند و باعث فعال شدن سلول‌های عصبی و تقویت حافظه شان می‌شود.

۱۶. ارده و شیره ضدنفخ است و عملکرد معده و روده را بهبود می‌دهد.

۱۷. ارده و شیره مدر قاعده آور است.

۱۸. ارده و شیره در بدن باعث دفع اوره و مقداری از اسید‌های غیرمفید بدن و پاکسازی بقایای غذا‌ها در روده و معده می‌شود.

۱۹. شیره و ارده، تسکین دهنده درد‌های رماتیسم و امراض شریانی و وریدی هستند.

۲۰. ارده و شیره برای رفع بیماری‌های رحم توصیه می‌شود.

۲۱. ارده و شیره به درمان افسردگی هم کمک می‌کند.

۲۲. ارده و شیره به تولید کلاژن و جوان سازی پوست بسیار کمک می‌کند.

۲۳. ارده و شیره پیری را به تاخیر می‌اندازد و مانند یک ضدآفتاب طبیعی از پوست در برابر نور خورشید محافظت می‌کند.

۲۴. ترکیب شیره انگور و ارده کنجد به ورزشکاران توصیه می‌شود چراکه علاوه بر مقوی بودن، باعث افزایش حجم عضلات می‌شود.

۲۵. مصرف شیره‌ی انگور برای پیشگیری از سرطان مفید است. شیره با ارده پلاکت خون را افزایش میدهد و برای افرادی کـه پلاکت خون پایینی دارند، مفید اسـت.

شرایط نگهداری ارده و شیره

ارده و شیره سرشار از اسید‌های چرب اشباع نشده است پس باید آن را در جای خشک، خنک و دور از نور آفتاب نگهداری کنید، زیرا اگر در معرض هوای گرم و نور قرار بگیرند، چربی هایشان اکسید شده و روغن به اصطلاح فاسد می‌شود.

ارده و شیره کالری بالایی هم دارند و برای افراد کم تحرک و کسانی که ورزش روزانه و منظمی ندارند، چندان توصیه نمی‌شود و چاقی را برای آنها به همراه می‌آورد.

مقدار زیاد ارده و شیره به افراد دچار دیابت توصیه نمی‌شود، زیرا سبب افزایش قند خون می‌گردد.