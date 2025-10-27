دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن تجلیل از مقام پرستاران به عنوان مجاهدان خط مقدم سلامت، تأکید کرد که تکریم واقعی این قشر شریف، مستلزم اقدام عملی در سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت نظام سلامت است.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پیامی با تجلیل از جایگاه والای پرستاران، تأکید کرد: تکریم واقعی پرستاران زمانی محقق می‌شود که در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات مدیریتی نظام سلامت، حل مشکلات معیشتی، اجرای کامل قانون تعرفه‌گذاری و رفع کمبود نیرو به‌صورت جدی دنبال شود. متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

پرستاران ارجمند، مجاهدان خط مقدم سلامت

در تقویم پرافتخار ایران اسلامی، سالروز ولادت اسوه صبر و بصیرت، حضرت زینب کبری (سلام الله علیها)، به نام مبارک «روز پرستار» آراسته شده است. این نام‌گذاری حکیمانه، یادآور رسالت سترگ شماست که دانش و تخصص را با فضائل والای انسانی همچون ایثار و رحمت آمیخته‌اید و در حساس‌ترین لحظات، امانت‌دار جان و سلامت جامعه هستید.

پرستاری، هنری است متعالی که در آن، علم و اخلاق در هم تنیده می‌شوند تا نه فقط مرهمی بر آلام جسمانی، که دمیدن روح امید و آرامش در روان بیماران باشند. تاریخ معاصر این سرزمین، از سنگرهای دفاع مقدس تا مبارزه نفس‌گیر با همه‌گیری کرونا، گواه صادقی بر فداکاری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های شما عزیزان است؛ مجاهدت‌هایی که در حافظه تاریخی ملت ایران جاودان خواهد ماند.

همزمان با تکریم مقام شامخ شما، این روز فرصتی است برای تأکید بر ضرورت حل مشکلات بنیادین این حوزه. تحقق کامل و بازنگری در نحوه اجرای قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری، جبران کمبود شدید نیرو که به فرسودگی شغلی و فشار کاری مضاعف انجامیده و همچنین به‌روزرسانی نظام پرداخت و رفع تأخیرهای مزمن در مطالبات، از جمله خواسته‌های به‌حقی است که استمرار آن، شرایط معیشتی این قشر نجیب را دشوار ساخته و پدیده نگران‌کننده مهاجرت سرمایه‌های انسانی را تشدید می‌کند. بر دستگاه‌های مسئول فرض است که با اهتمام راهبردی، برای به سرانجام رساندن این مطالبات، که تضمین‌کننده کیفیت نظام سلامت و تکریم عملی از پرستاران است، اقدام عاجل نمایند.

اینجانب ضمن تبریک صمیمانه این روز بزرگ به یکایک شما پرستاران دلسوز و خانواده‌های صبورتان، از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در سایه عنایات حضرت ولی‌عصر (عج) مسئلت دارم. امید است دستان شفابخشتان همواره پرتوان و دل‌های مهربانتان سرشار از امید باشد.

