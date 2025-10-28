به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،سرهنگ احمد ملکی گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵۸ درصد افزایش داشته و در همین بازه زمانی، ۴۱۱ نفر قاچاقچی و خرده فروش مواد مخدر دستگیر شدند که ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

وی افزود: همچنین در عملیات‌های انجام شده ۹ دستگاه وسیله نقلیه توقیف، یک باند فعال قاچاقچی منهدم و ۴ مکان فروش مواد مخدر پلمب شد.

سرهنگ ملکی با تأکید بر برخورد قاطع با سوداگران مرگ خاطرنشان کرد: پلیس با هدف امنیت و آرامش مردم، مقابله با قاچاقچیان و خرده فروشان مواد مخدر را در اولویت قرار داده و از شهروندان خواست هرگونه گزارش مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.