معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران در سفر یکروزه خود به استان آذربایجان غربی از روند تأمین و ذخیره سازی میوه شب عید و نوروز ۱۴۰۵ بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛مرتضی معتمد معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، در بازدید از روند تأمین و ذخیره سازی میوه شب عید توسط مباشرین ملی و استانی در استان آذربایجان غربی، اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین رویکرد‌ها برای تنظیم بازار میوه، ایجاد توازن میان عرضه و تقاضا، به ویژه در فصول پیک مصرف است.

وی در حین بازدید از سردخانه‌های شهرستان‌های نقده و اشنویه، افزود: در مورد تنظیم بازار میوه، توسعه و تقویت زنجیره‌های تأمین، افزایش بهره‌وری و بهبود فرآیند‌های توزیع اهمیت بسزایی دارد و تنظیم بازار میوه به تأمین و عرضه منظم و شفاف این کالا‌ها در طول سال بستگی دارد.

معتمد تصریح کرد: همکاری نزدیک با کشاورزان و تولیدکنندگان، برنامه‌ریزی دقیق برای برداشت و توزیع میوه‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه تعاون روستایی می‌تواند به کاهش نوسانات قیمت و جلوگیری از بحران‌های مقطعی در بازار میوه کمک کند.

شایان ذکر است، در این بازدید، معاون فنی و بازرگانی مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی و نیز مدیرعامل اتحادیه تعاونی روستایی استان، او را همراهی کردند.