توزیع ۲۰ هزار تن نهاده دامی در دستور کار امور عشایر چهارمحال و بختیاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل امور عشایر استان گفت: با تصمیم شورای کوچ استان و با توجه به شرایط خشکسالی و کمبود علوفه در خوزستان و تمدید مهلت کوچ، تاکنون بیش از ۹۰ درصد عشایر استان به مناطق قشلاقی کوچ کردهاند.
محمد محمودیان افزود: بر اساس مصوبه شورای کوچ استان که به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار برگزار شد، قرار بود کوچ عشایر در تاریخ ۳۰ شهریورماه انجام شود؛ اما با توجه به تداوم خشکسالی و کمبود علوفه و مراتع در استان خوزستان، این موضوع در شورا مطرح و با موافقت اکثریت اعضا، زمان کوچ تا ۱۵ مهرماه تمدید شد.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد عشایر استان کوچ خود را انجام داده و در مناطق قشلاقی مستقر شدهاند.
مدیرکل امور عشایر استان گفت: بر اساس اقدامات انجامشده در سال گذشته، امسال نیز تعدادی پنل خورشیدی از محل اعتبارات ارزش افزوده استان، از طریق قرارداد با شرکتهای تولیدکننده در حال آمادهسازی است و بهمحض آماده شدن، میان عشایر استان توزیع خواهد شد.
محمودیان با اشاره به تسهیلات در نظر گرفته شده برای عشایر، گفت: ادارهکل امور عشایر دو نوع تسهیلات در اختیار عشایر قرار میدهد؛ نخست تسهیلات اشتغالزایی موضوع تبصره ۱۸ با سهم ۴ درصد که امسال ۳۳ میلیارد تومان برای آن تخصیص یافته است و عشایر میتوانند با مراجعه به ادارات شهرستان معرفی و به بانکها برای دریافت تسهیلات معرفی شوند.
وی افزود: نوع دوم تسهیلات، تسهیلات یکساله با نرخ سود ۲۳ درصد است که برای خرید علوفه و نهادههای دامی اختصاص یافته و هماکنون به شهرستانها ابلاغ شده است تا عشایر با مراجعه، نسبت به دریافت آن اقدام کنند.
مدیرکل امور عشایر چهارمحال و بختیاری گفت: با توجه به تداوم خشکسالی در چهارمحال و بختیاری و استان خوزستان، عشایر نیاز جدی به نهادههای دامی بهویژه جو مدتدار دارند؛ بر همین اساس درخواست ۲۰ هزار تن جو مدتدار به مراجع ذیربط ارائه شده است که بهمحض موافقت، در اختیار عشایر قرار خواهد گرفت.
وی گفت: تاکنون حدود هزار تن جو بین عشایر در حال کوچ و مستقر در مناطق قشلاقی توزیع شده و همچنین دو هزار و ۷۰۰ تن خوراک مش از طریق اتحادیه عشایری استان میان عشایر توزیع شده است.
محمودیان گفت: با تخصیص بقیه نهادههای دامی، بتوانیم در کوتاهترین زمان ممکن نیاز عشایر را تأمین کنیم تا شاهد پایداری تولید و کاهش آسیبهای ناشی از خشکسالی در جامعه عشایری استان باشیم.