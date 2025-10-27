استاندار کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی استان برای راه‌اندازی حمل و نقل هوایی مسافر و بار خبر داد.

حمایت از سرمایه گذاران راه‌اندازی حمل و نقل هوایی مسافر و بار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یدالله رحمانی در دیدار با یکی از سرمایه‌گذاران حوزه هوایی، گفت: سرمایه‌گذار می‌تواند با حداقل سه فروند هواپیما و با ۳۰ درصد سرمایه اولیه کار را آغاز کند و برای تأمین ۷۰ درصد باقی‌مانده از طریق تسهیلات بانکی به وزارت راه معرفی خواهد شد تا اقدامات لازم انجام شود.

استاندار هدف از این اقدامات را تحول در حمل و نقل هوایی استان، توسعه اقتصادی، تقویت گردشگری، اشتغال‌زایی و افزایش دسترسی مردم به خطوط هوایی عنوان کرد و تأکید کرد که هر سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی ایرلاین پیشگام شود، به‌طور ویژه مورد حمایت قرار می‌گیرد.

رحمانی همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت سرمایه‌گذاران در صنعت هوایی مشروط به برقراری پرواز‌های روزانه است و استان تمام حمایت‌های لازم را برای دریافت مجوز‌ها و رفع موانع پیش‌روی آنها فراهم خواهد کرد.

استاندار افزود: از بدو ورود به استان برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی ایرلاین و گسترش خطوط هوایی صورت گرفته است و این طرح می‌تواند زمینه رقابت ایرلاین‌های داخلی را در بازار هوایی فراهم کرده و امکان انتخاب‌های متنوع‌تر با کیفیت بهتر و قیمت مناسب‌تر برای مسافران ایجاد کند.