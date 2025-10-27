مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان گفت: ۲۸۰ طرح پدافندی با ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در هفته پدافند غیرعامل با هدف ایمن سازی زیرساخت‌ها و افزایش تاب آوری اجتماعی به بهره برداری خواهند رسید.

مراسم نخستین روز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت مراسم نخستین روز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت مراسم نخستین روز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت مراسم نخستین روز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت مراسم نخستین روز هفته پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ به مناسبت هفته پدافند غیرعامل امروز زنگ پدافند غیرعامل در دبیرستان میرزاکوچک رشت نواخته شد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری گیلان در حاشیه این مراسم بر لزوم ترویج فرهنگ توسعه‌ی تاب آوری در بستر ایمن سازی زیرساخت‌ها و تثبیت فرایند‌ها در مواقع لزوم تاکید کرد و نقش جامعه‌ی دانش آموزی را در ترویج این مقوله‌ی مهم و بازدارنده، موثر دانست.

محمد حیدری همچنین از افتتاح ۲۸۰ طرح پدافندی با حدود ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه در هفته‌ی پیش رو خبر داد و رویکرد هفته‌ی پدافند غیرعامل را تمرکز بر آموزش همگانی، با هدف تحقق شعار تاب آوری زیرساختی و پایداری اجتماعی عنوان کرد.

بهرام صفری، مدیر آموزش و پرورش ناحیه‌ی دو رشت هم در این مراسم، از آمادگی مدارس برای جذب و ترویج آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل بین دانش آموزان خبر داد گفت: با توجه به جمعیت بزرگ فرهنگیان، اثر بخشی کارکرد‌های آموزشی مرتبط با اقدامات پدافندی امکان پذیر است.

در پایان این مراسم از ۲ دانش آموز برتر دبیرستان استعداد‌های درخشان میرزاکوچک رشت که در المپیاد‌های ملی و علمی موفق به کسب مدال طلا و نقره شده بودند، تجلیل شد.

پنجم تا یازدهم آبان ماه، هفته‌ی پدافند غیرعامل نامگذاری شده تا روندی سازنده برای ارتقاء تاب آوری‌ها، نهادینه شود.