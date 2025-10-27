پخش زنده
نخستین گروه از کادر سرپرستی کاروان ورزشی اعزامی ایران به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بامداد امروز دوشنبه وارد ریاض شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نشست ثبت نام ماقبل نهایی کاروانهای اعزامی (Pre DRM) به بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، بعد از ظهر امروز در ریاض برگزار میشود که به همین منظور محمد تابع سرپرست کاروان ایران به همراه گروه اول کادر سرپرستی وارد این شهر شدند.
اعضای کادر سرپرستی کاروان ورزشی ایران امروز در نشست Pre DRM پس از بررسی کردن ماده، رشته و ترکیب نهایی کلیه ورزشکاران کاروان، بحثهای تغذیه، حمل و نقل، اسکان، تایمها و سالنهای تمرینی و سایر موارد، ثبت نام نهایی را انجام خواهند داد.
دکتر اصغر رحیمی، عاطفه اسلامیان و محمد بابایی، بعنوان گروه اول کادر سرپرستی، سرپرست کاروان را در این نشست همراهی میکنند.