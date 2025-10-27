پخش زنده
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی: جوی پایدار و یکنواخت تا پایان هفته در استان قابل پیش بینی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته تنها پدیده غالب، ورزش باد پیش بینی میشود و شرایط جوی هم تا پایان هفته هفته نسبتا پایدار و یکنواخت است و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.
صبح امروز سربیشه با ۳ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم و بندان با پیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین ایستگاههای استان ثبت شد.
نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد.