به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، زارعی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی تا پایان هفته تنها پدیده غالب، ورزش باد پیش بینی می‌شود و شرایط جوی هم تا پایان هفته هفته نسبتا پایدار و یکنواخت است و آسمان صاف و آفتابی خواهد بود.

صبح امروز سربیشه با ۳ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم و بندان با پیشینه دمای ۳۵ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه‌های استان ثبت شد.

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۶ و ۲۸ درجه سلسیوس ثبت شد.