رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه هم اکنون ۸۱۰ هکتاراز زمین های زراعی استان کرمانشاه زیر کشت زعفران قرار دارد گفت : برداشت زعفران در استان کرمانشاه از اوایل آبانماه آغاز و تا اواسط آذر ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،مهندس سعید کریمی، با اشاره به جایگاه کیفی زعفران تولیدی استان کرمانشاه گفت: زعفران کرمانشاه در سطح ممتاز کشوری قرار دارد و ظرفیت مناسبی برای توسعه کشت و صادرات این محصول فراهم شده است.
وی افزود: در حال حاضر سطح زیر کشت زعفران در استان کرمانشاه به ۸۱۰ هکتار رسیده که از این میزان، سالانه حدود ۵ هزار کیلوگرم معادل ۵ تن زعفران تولید میشود و میانگین عملکرد زعفران در اراضی موصوف بیش از ۶.۱ کیلوگرم در هر هکتار است.
کریمی اظهار داشت:زمان برداشت زعفران در استان از اوایل آبانماه آغاز و تا اواسط آذر ادامه دارد.
وی سپس ادامه داد: شهرستانهای کرمانشاه، دالاهو و سنقر بیشترین سطح زیر کشت زعفران را دارند و به جز قصر شیرین، در تمامی شهرستانهای استان زعفران کشت میشود.
وی با اشاره به حمایتهای سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از کشت زعفران تصریح کرد: با توجه به کم آب بر بودن زعفران و جهت ترویج کشت آن تخصیص یارانه برای تأمین پیاز زعفران و ارائه توصیههای فنی از جمله اقدامات حمایتی این سازمان برای توسعه کشت زعفران در استان است.
مهندس کریمی با گرامیداشت روز ملی زعفران در پنجم آبانماه، از تلاش کشاورزان استان در ارتقای کیفیت و کمیت تولید این محصول ارزشمند تقدیر کرد و خواستار توجه بیشتر کشاورزان به توسعه کشت این محصول کم آب بر شد.