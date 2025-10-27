پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان سلماس از دستگیری سارق سیم کابل با ۳۳ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛سرهنگ ناصر مظلومی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت سیمهای کابل برق در شهرستان سلماس رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: ماموران با بررسیهای میدانی و اشراف اطلاعاتی مخفیگاه یک نفر سارق حرفهای و یک نفر مالخر را شناسایی و با هماهنگی قضایی در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه آنها را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان سلماس تصریح کرد: متهم در تحقیقات پلیسی به ۳۳ فقره سرقت سیم و کابلهای برق اعتراف و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی معرفی شد.
سرهنگ مظلومی در خاتمه به نقش مشارکتهای مردمی در برقراری نظم و امنیت اشاره کرد و از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک موضوع را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع نمایند تا از وقوع سرقت پیشگیری و در صورت وقوع نسبت به دستگیری سارق اقدام گردد