برای نخستینبار در کشور
آغاز درمان آلفاتراپی با رادیوم در بیمارستان قائم (عج) مشهد
برای نخستینبار در کشور، درمان آلفاتراپی با رادیوم (Ra-۲۲۳) در بخش پزشکی هستهای بیمارستان قائم (عج) آغاز شد.
، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و مسئول بخش پزشکی هستهای بیمارستان قائم (عج) گفت: درمان آلفاتراپی با رادیوم یکی از پیشرفتهترین و هدفمندترین روشهای درمان متاستازهای استخوانی است که با بهرهگیری از پرتوهای آلفا، سلولهای سرطانی را بهصورت انتخابی نابود میکند و در عین حال، کمترین آسیب را به بافتهای سالم بدن وارد میسازد.
دکتر کامران آریانا افزود: با راهاندازی این روش درمانی، بیمارستان قائم (عج) و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به جمع مراکز ارائهدهنده درمانهای نوین سرطان با استفاده از فناوری رادیوداروهای آلفازا پیوستهاند که این موضوع، افقهای تازهای را در حوزه درمانهای هدفمند سرطان در کشور میگشاید.
وی ادامه داد: این طرح درمانی با تلاش متخصصان پزشکی هستهای و همکاری تیم چندرشتهای از پزشکان و کارشناسان مرتبط اجرا شده و زمینهساز ارتقای توانمندیهای علمی و درمانی دانشگاه در حوزه پزشکی هستهای است.
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: آلفاتراپی با رادیوم-۲۲۳، یکی از روشهای نوین در درمان متاستازهای استخوانی ناشی از سرطانهای پیشرفته بهویژه سرطان پروستات است که با استفاده از ذرات آلفا، اثر درمانی عمیق و دقیقی در محل ضایعه ایجاد میکند.
دکتر آریانا بیان داشت: بهکارگیری این فناوری در بیمارستان قائم (عج) مشهد، نشاندهنده گامی مؤثر در مسیر توسعه خدمات پیشرفته پزشکی هستهای، ارتقای استانداردهای درمانی و افزایش امید به زندگی بیماران سرطانی در کشور است.