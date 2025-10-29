دومین دوره جشنواره زعفران علوی به منظور ترویج کشت، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه نوآوری در فرآوری محصول برگزار می‌شود .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛مدیر مرکز پیش‌رشد، نوآوری و کارآفرینی اردهال نیز گفت: جشنواره زعفران علوی سال گذشته برای نخستین‌بار به‌ شکل مردم‌نهاد برگزار، و امسال با مشارکت فعال کشاورزان، نخبگان حوزه فناوری و فعالان اقتصادی در روستای علوی، قطب زعفران شهرستان کاشان اجرا می‌شود.

سعید جعفری با اشاره به ظرفیت‌های ویژه این منطقه ادامه داد: روستای علوی با بیش از ۳۰ سال سابقه در کشت زعفران، حدود ۵۰ درصد از سطح زیر کشت این محصول در شهرستان کاشان را به خود اختصاص داده و با بیش از ۴۰ هکتار سطح زیر کشت، به‌عنوان «دهکده گلاب و زعفران ایران» شناخته می‌شود.

مدیر مرکز پیش‌رشد اردهال با تأکید بر نقش این جشنواره در ارتقای جایگاه زعفران کاشان گفت: در حاشیه نخستین دوره این جشنواره، از «سند ارتقای زنجیره ارزش راهبردی زعفران» رونمایی شد که با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان و مرکز پیش‌رشد اردهال تهیه شده و مسیر توسعه علمی و اقتصادی این محصول را هموار می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشان نیز گفت: دومین دوره جشنواره زعفران علوی ۱۵ و ۱۶ آبان‌ باهدف ترویج کشت، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه نوآوری در فرآوری این محصول برگزار می‌شود .

علی محلوجی ادامه داد:در سال زراعی ۱۴۰۳، شهرستان کاشان با پیش‌بینی برداشت بیش از ۵۶۰ تن زعفران از ۱۱۲ هکتار سطح زیر کشت، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید طلای سرخ در کشور تثبیت کرده که روستای علوی و بخش نیاسر با بیشترین سهم از کشت، نقش محوری در این تولید ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات پیش‌روی کشاورزان زعفران‌کار افزود: هزینه‌های بالای کارگری در مراحل کاشت، برداشت و فرآوری گل زعفران از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه است.

مجلوجی همچنین از وجود آفات نباتی به‌ویژه کَنه به‌عنوان تهدید جدی برای پیاز زعفران نام برد و گفت: اگر این موضوع به درستی مدیریت نشود، این آفت می‌تواند خسارت های قابل‌توجهی به این مزارع وارد کند.

وی در خصوص بازار فروش زعفران تولیدی شهرستان نیز ادامه داد: بخش عمده‌ای از محصول در کاشان و شهرستان‌های اطراف توزیع و مصرف می‌شود، اما بخشی نیز به‌ شکل بسته‌بندی‌شده به بازارهای صادراتی راه می‌یابد.

مدیر جهاد کشاورزی کاشان با تأکید بر لزوم حمایت از صنایع فرآوری و بسته‌بندی زغفران گفت: وجود واسطه‌ها و دلال‌ها در مسیر فروش، موجب کاهش سود نهایی کشاورزان شده و نیازمند ساماندهی و نظارت جدی است.