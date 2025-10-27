به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج نهایی اوزان پایان یافته و نمایندگان ایران در رقابت های تکواندو قهرمانی جهان به این شرح است:

**مردان:

*۵۴- کیلوگرم:

۱-سئو یون سو از کره جنوبی ۲- فورکان چام اوغلو از ازبکستان ۳-جهانگیر خدابردیف از ازبکستان و آریستیدیس ساروس از یونان

-مهدی رزمیان در دور نخست برابر لی سی ان از تایوان ۷ – ۱۹ شکست خورد و حذف شد.

*۸۰- کیلوگرم:

-مهران برخورداری در دور اول ۲۶ – ۰ بابو سوهون از موریس را برد و در دور یک شانزدهم برابر مانوئل مارتینیو از پرتغال ۱۳ – ۰ برنده شد.

*۸۷- کیلوگرم:

۱-سیف عیسی از مصر ۲-سیمونه آله سیو از ایتالیا ۳-شیمون پیاتکوفسکی از لهستان و آرتیم هاربر از اوکراین

-محمد حسین یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم (یک شانزدهم نهایی) برابر پارک وو هیوک از کره جنوبی ۲۴ – ۱۳ به برتری رسید. یزدانی در دور یک هشتم نهایی ۱۹ – ۵ خویر زکریا را مغلوب کرد ولی در دور یک چهارم نهایی برابر سیمونه آله سیو از ایتالیا ۹ – ۲۰ شکست خورد و حذف شد.

-پیش از این در وزن ۸۷+ کیلوگرم آرین سلیمی در دور سوم حذف شد و در وزن ۶۳- کیلوگرم مهدی حاجی موسایی به مدال نقره رسید.

**زنان:

*۴۶- کیلوگرم:

-سعیده نصیری در دور اول ۱۰ – ۰ آنا بلو از تیمور شرقی را برد و در دور یک شانزدهم نهایی ۷ – ۲ مینایا اکبرووا از جمهوری آذربایجان را شکست داد. نصیری در دور یک هشتم نهایی به مصاف جیسی باست از کاستاریکا می‌رود.

*۷۳- کیلوگرم:

۱-سارا شاری از بلژیک ۲-کیمی اوسین از ساحل عاج ۳-ژو زکی از چین و سوده اوزون چاودار از ترکیه

-ملیکا میرحسینی در دور نخست استراحت کرد و در دور دوم در مبارزه با تایسا داسیلوا از برزیل ۷ – ۵ برنده شد. اما در دور یک هشتم نهایی برابر ژو زکی از چین ۶ – ۱۶ شکست خورد و حذف شد.

-پیش از این در وزن ۴۹- کیلوگرم مهلا مومن زاده در دور دوم و در وزن ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی در دور سوم حذف شدند.

*رده بندی مدالی روز سوم:

۱-کره جنوبی ۱ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۲-برزیل ۱ - -

۲-تایوان ۱ - -

۲-تونس ۱ - -