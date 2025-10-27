پخش زنده
امروز: -
۵۴۵ پرستار خراسان جنوبی، حمایت از ۷۹۴ یتیم و فرزند محسنین را برعهده گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب (س) و قدردانی از حمایتهای پرستاران، افزود: هم اکنون ۹ هزار و ۹۵۲ یتیم و فرزند محسنین زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسانجنوبی قرار دارند.
عرب با اشاره به وجود ۴۱ هزار و ۹۶۷ حامی در استان افزود: حامیان از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۶۰ میلیارد تومان به این فرزندان معنوی کمک کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در تشریح نحوه ثبتنام و مشارکت مردم خیر و نوعدوست گفت: علاقهمندان میتوانند از طریق سایت ekram.emdad.ir، ارسال عدد «۱» به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۵۶ و نصب اپلیکیشن «سامانه نیکوکاری خراسانجنوبی» نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.
به گفته عرب، متقاضیان همچنین میتوانند با مراجعه حضوری به دفاتر این نهاد یا تماس با واحد اکرام، ضمن آشنایی با وضعیت زندگی کودکان، نسبت به انتخاب فرزند معنوی خود اقدام کنند.
وی با قدردانی از همراهی حامیان و خیران افزود: برای سهولت در فرآیند کمکرسانی، به هر کودک زیرپوشش یک شماره کارت اختصاصی تعلق گرفته است تا حامیان بتوانند بدون نیاز به شناسه واریز، از طریق سامانههای بانکی یا اپلیکیشنهای پرداخت، کمکهای خود را به صورت مستقیم واریز کرده و گزارش پرداخت را مشاهده کنند.