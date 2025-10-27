پخش زنده
امروز: -
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان گفت: مطالب منتشر شده در خصوص واگذاری ساختمان تاریخی دارایی در محوطه سبزهمیدان زنجان به شهرداری صحت ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید میکائیل موسوی امروز با اشاره به برخی اظهارنظرها و مطالب منتشر شده در خصوص واگذاری عمارت تاریخی دارایی زنجان به شهرداری زنجان، گفت: شایعه واگذاری ساختمان تاریخی دارایی در سبزهمیدان زنجان به شهرداری کاملاً بیاساس است و این بنا طبق تفاهمنامه رسمی، برای بهرهبرداری فرهنگی و موزهای در اختیار میراث فرهنگی استان قرار دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان زنجان با اشاره به اهمیت این بنای تاریخی افزود : ساختمان دارایی در سبزهمیدان یکی از بناهای ارزشمند و دارای سابقه تاریخی در زنجان است که در حال حاضر طبقه نخست آن بهعنوان موزه مشارکتی فعال است و دو طبقه بالایی نیز بهصورت موقت برای استقرار معاونتهای میراث فرهنگی و گردشگری استفاده می شود.
وی گفت: اگرچه مالکیت این ساختمان با ادارهکل امور اقتصادی و دارایی است، اما طبق صورتجلسه و تفاهمنامهای رسمی، بهرهبرداری فرهنگی و موزهای از این بنا به ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان واگذار شده است. بنابراین، شایعه مطرحشده درباره واگذاری آن به شهرداری زنجان صحت ندارد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان زنجان با اشاره به کمبود فضای اداری این ادارهکل گفت: در حال حاضر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زنجان فاقد ساختمان ملکی متمرکز است. بخشی از فعالیتهای اداری در ساختمان خیابان خرمشهر انجام میشود و اداره صنایعدستی نیز در ساختمانی جداگانه مستقر است. پراکندگی ساختمانها سبب دشواری در هماهنگی فعالیتها شده است.
موسوی افزود: زمین احداث ساختمان جدید اداره کل مشخص شده و پس از تأمین اعتبار، عملیات ساخت آن آغاز خواهد شد. با احداث این مجموعه، تمام بخشهای ادارهکل در یک ساختمان متمرکز خواهند شد، اما تا آن زمان ناچار به استفاده از ساختمانهای موجود از جمله بنای دارایی هستیم.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ و بهرهبرداری فرهنگی از این بنا گفت: برنامه قطعی ما تبدیل ساختمان دارایی به موزه ملیله است. زنجان بهعنوان شهر جهانی ملیله ، در فهرست شهرهای جهانی صنایعدستی ثبت شده و برای حفظ این عنوان جهانی، ایجاد یک موزه تخصصی در این حوزه ضروری است. این موضوع از سوی وزارت میراثفرهنگی نیز در سطح ملی پیگیری میشود.
موسوی افزود : تمام تمرکز ادارهکل بر حفظ، مرمت و استفاده فرهنگی از این بنای تاریخی است. هدف ما ایجاد فضای موزهای پویا در مرکز شهر و پاسداشت هویت تاریخی زنجان است. بنابراین، هرگونه خبر درباره واگذاری این ساختمان به شهرداری را بهصورت قاطع تکذیب میکنیم.
موزه و عمارت دارایی زنجان در محوطه سبزهمیدان ، از بناهای قدیمی این شهر محسوب میشود و متعلق به اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول بوده و به شماره ۲۳۳۵ در فهرست آثار ملی ثبت شده است.