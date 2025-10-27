پخش زنده
هفته نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر انگلیس یک شنبه به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز پایانی مسابقات هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس به این شرح است:
آرسنال ۱ – ۰ کریستال پالاس
آستون ویلا ۱ – ۰ منچسترسیتی
بورنموث ۲ - ۰ ناتنیگام فارست
وولورهمپتون ۲ - ۳ برنلی
اورتون ۰ – ۳ تاتنهام
-در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۲ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیمهای بورنموث با ۱۸، تاتنهام و ساندرلند با ۱۷، منچسترسیتی و منچستریونایتد با ۱۶ امتیاز دوم تا ششم هستند. تیمهای لیورپول با ۱۵ امتیاز هفتم و چلسی با ۱۴ امتیاز نهم هستند.