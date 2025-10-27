به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج روز پایانی مسابقات هفته نهم فوتبال لیگ برتر انگلیس به این شرح است:

آرسنال ۱ – ۰ کریستال پالاس

آستون ویلا ۱ – ۰ منچسترسیتی

بورنموث ۲ - ۰ ناتنیگام فارست

وولورهمپتون ۲ - ۳ برنلی

اورتون ۰ – ۳ تاتنهام

-در جدول لیگ برتر انگلیس تیم آرسنال با ۲۲ امتیاز در صدر فاصله گرفت و تیم‌های بورنموث با ۱۸، تاتنهام و ساندرلند با ۱۷، منچسترسیتی و منچستریونایتد با ۱۶ امتیاز دوم تا ششم هستند. تیم‌های لیورپول با ۱۵ امتیاز هفتم و چلسی با ۱۴ امتیاز نهم هستند.