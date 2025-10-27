پخش زنده
امروز: -
تعدادی از قاریان ارشد جهان اسلام در نخستین مجمع رسانههای عربی ـ اسلامی در «فجیره» امارات تجلیل میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عمرو اللیثی رئیس اتحادیه رادیوها و تلویزیونهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در این باره گفت: نخستین مجمع رسانههای عربی ـ اسلامی (OSPO) ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ و ۲۹ آبان) با همکاری انجمن فرهنگ و رسانه فجیره در این شهر برگزار خواهد شد.
اللیثی افزود: این مجمع، نقطه عطفی در مسیر فعالیت رسانههای اسلامی و بستری برای تجلیل از پیشگامان رسانهای خواهد بود.
وی ادامه داد: در این رویداد تعدادی از قاریان برجسته جهان اسلام و همچنین فعالان رسانهای از کشورهای اسلامی تجلیل میشوند.
تجلیل از احمد نعینع
رئیس اتحادیه رادیوها و تلویزیونهای کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: احمد نعینع، شیخ القراء مصر نیز در مجمع فجیره تجلیل خواهد شد و این رویداد با حضور رؤسای تشکلهای رسانهای، خبرنگاران برجسته و کارشناسانی از کشورهای مختلف اسلامی برگزار خواهد شد.
اللیثی افزود: برگزاری نشستها و کارگاههای آموزشی تخصصی با موضوع رسانه دینی و فرهنگی و نقش آن در حمایت از ارزشهای میانهروی و اعتدال، از برنامههای این مجمع است.
براساس این گزارش، مجمع فجیره همزمان با ششمین نشست مسئولان رادیوهای قرآن جهان اسلام با شعار «نشر فرهنگ میانهروی از طریق رسانههای گروهی» برگزار خواهد شد و در این نشست، راههای توسعه خطابه دینی میانهرو و تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن در جوامع اسلامی بررسی خواهد شد.