به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عمرو اللیثی رئیس اتحادیه رادیو‌ها و تلویزیون‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی در این باره گفت: نخستین مجمع رسانه‌های عربی ـ اسلامی (OSPO) ۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۸ و ۲۹ آبان) با همکاری انجمن فرهنگ و رسانه فجیره در این شهر برگزار خواهد شد.

اللیثی افزود: این مجمع، نقطه عطفی در مسیر فعالیت رسانه‌های اسلامی و بستری برای تجلیل از پیشگامان رسانه‌ای خواهد بود.

وی ادامه داد: در این رویداد تعدادی از قاریان برجسته جهان اسلام و همچنین فعالان رسانه‌ای از کشور‌های اسلامی تجلیل می‌شوند.

تجلیل از احمد نعینع

رئیس اتحادیه رادیو‌ها و تلویزیون‌های کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی گفت: احمد نعینع، شیخ القراء مصر نیز در مجمع فجیره تجلیل خواهد شد و این رویداد با حضور رؤسای تشکل‌های رسانه‌ای، خبرنگاران برجسته و کارشناسانی از کشور‌های مختلف اسلامی برگزار خواهد شد.

اللیثی افزود: برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های آموزشی تخصصی با موضوع رسانه دینی و فرهنگی و نقش آن در حمایت از ارزش‌های میانه‌روی و اعتدال، از برنامه‌های این مجمع است.

براساس این گزارش، مجمع فجیره هم‌زمان با ششمین نشست مسئولان رادیو‌های قرآن جهان اسلام با شعار «نشر فرهنگ میانه‌روی از طریق رسانه‌های گروهی» برگزار خواهد شد و در این نشست، راه‌های توسعه خطابه دینی میانه‌رو و تأثیرگذاری هرچه بیشتر آن در جوامع اسلامی بررسی خواهد شد.