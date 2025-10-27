پخش زنده
چهار اثر تاریخی ارزشمند در استان اصفهان ثبت ملی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: در پی ارسال پروندههای برخی بناهای تاریخی استان به وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهمنظور ثبت در فهرست آثار ملی، ابلاغ ثبت ملی چهار اثر تاریخی استان ، به استاندار اصفهان ابلاغ شد.
امیر کرمزاده افزود: حمام تاریخی سرچشمه خوانسار به شماره ثبتی ۳۴۴۲۴، عمارت تاریخی ارباب واقع در روستای علیآباد شهرستان آران و بیدگل به شماره ثبتی ۳۴۴۲۲، مسجد جامع تاریخی آدینه بادرود در شهر بادرود شهرستان نطنز و قلعه تاریخی دورمیان در روستای دور میان شهرستان برخوار به شماره ثبتی ۳۴۴۲۳، آثار تاریخی هستند که ثبت ملی آنها با دستور وزیر میراثفرهنگی به استاندار اصفهان ابلاغ شد.
وی ادامه داد: ثبت ملی آثار تاریخی یکی از مهمترین فعالیت ها در حوزه حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی است و هرگونه تصرف و یا اقدام و عملیاتی که موجب تخریب یا تغییر هویت آن شود، جرم به شمار می آید و پیگرد قانونی دارد.