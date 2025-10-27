\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646\u060c\ufe0f \u0622\u0632\u0627\u062f\u06cc \u0633\u0645\u0646\u0627\u0646 \u06f4 \u0628\u0631 \u06f1 \u0633\u0631\u062e \u062c\u0627\u0645\u06af\u0627\u0646 \u06af\u0631\u0645\u0633\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u062f \u0648 \u062f\u0631 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0634\u0627\u0647\u06cc\u0646 \u0633\u0646\u06af\u0633\u0631 \u0647\u0645 \u06f2 \u0628\u0631 \u06f1 \u0627\u0632\u0633\u062f \u062a\u06cc\u0645 \u0648\u0644\u06cc \u0639\u0635\u0631 \u0633\u0631\u062e\u0647 \u06af\u0630\u0634\u062a.\n