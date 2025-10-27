مدیرکل انتقال خون خوزستان با اشاره به اینکه هرواحد اهدای خون جان ۳ نفر را نجات می‌دهد گفت: برخی بیماران از مصرف کنندگان همیشگی خون هستند، از این رو اهدای خون باید مستمر و همیشگی باشد تا نیاز بیماران و مراکز درمانی تامین شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر علی فبضی با اشاره به اینکه در شش ماهه اول سال جاری ۷۳ هزار و ۹۳۶ نفر به مراکز انتقال خون در استان مراجعه کردند گفت : از این تعداد ۶۲ هزار و ۸۸۶ نفر موفق به اهدای خون شدند .

وی گفت : از مجموع اهداکنندگان خون در این بازه زمانی ۶۱ هزار و ۴۰۷ نفر را مردان و ۳ هزار و ۷۸۰ نفر را زنان تشکیل می‌دهند ، همچنین از این تعداد ۳۵ هزار و سه نفراهداکننده مستمر ، ۱۹ هزار و ۲۹۹ نفر اهداکننده باسابقه و ۸۵۸۴ نفربار اولی‌ هستند.

دکتر علی فیضی با اشاره به وضعیت ذخایرخونی در خورستان اظهارکرد: باتوجه به اینکه فصل پاییز شاهد بروز عفونت‌های تنفسی، ویروسی و سرماخوردگی هستیم و فرد بیمار پس از ۱۰ تا ۱۲ روز از بهبودی می‌تواند نسبت به اهدای خون اقدام کند، در این فصل میزان مراجعه برای اهدای خون کمتر می‌شود؛ و همچنین با توجه به اینکه خوزستان استان بزرگی است و تعداد بالای بیماران تالاسمی در استان به صورت میانگین روزانه بین ۴۷۰ تا ۵۰۰ واحد خون در استان خوزستان مصرف می‌شود.

وی بیان کرد: از اهداکنندگان و مردم ایثارگر خوزستان درخواست می‌کنیم با اهدای بخشی از خون خود کمک کنند تاهیچ بیماری روی تخت بیمارستان دغدغه تامین خون و فرآورده‌های آن را نداشته باشد.

دکتر علی فیضی بیان کرد: خون سالم نجات دهنده زندگی است و همه روزه در سراسر جهان بسیاری از افراد به خون و فرآورده‌های خونی نیاز دارند، به طوری که از هر ۳ نفر مردم دنیا، یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و فرآورده‌های خونی پیدا می‌کند.

وی افزود : بارزترین مثال برای موقعیت‌هایی که در آن نیاز مبرم به خون پیدا می‌شود، عبارت از زمان بروز حوادث و سوانح گوناگون نظیر تصادفات رانندگی، سوختگی‌ها و اعمال جراحی است همچنین زنان باردار در حین زایمان، نوزادان و به خصوص نوزادان نارسی که به زردی دچار می‌شوند، نیازمند خون هستند و بیماران مبتلا به سرطان که تحت شیمی درمانی یا اشعه درمانی قرار دارندهم از مصرف کنندگان خون و فرآورده‌های خونی محسوب می‌شوند.

فیضی گفت: بسیاری از بیماران تالاسمی و هموفیلی نیز ناگزیرند برای بهره مندی از یک زندگی به نسبت طبیعی برای همه عمر به شکل منظم خون یا فرآورده‌های خون دریافت کنند.