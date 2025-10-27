پخش زنده
امروز: -
امام جمعه آبادان گفت: الگوگیری پرستاران از حضرت زینب (س) مایه افتخار جامعه درمانی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به مناسبت ولادت حضرت زینب کبری (سلاماللهعلیها) و روز پرستار امام جمعه آبادان در جمع پرستاران و کادر درمان بیمارستان شهید بهشتی آبادان با گرامیداشت این مناسبت با تاکید بر نقش الهامبخش حضرت زینب (س) در حرفه مقدس پرستاری گفت: خداوند را شاکریم که الگوی بزرگی، چون حضرت زینب (سلاماللهعلیها) را برای ما قرار داد، ایشان در سختترین شرایط، با الهام از ایمان و عشق الهی، مسئولیت پرستاری از امام سجاد (علیهالسلام) و بیماران اهلبیت (ع) را برعهده داشتند و جلوهای از صبر، دلسوزی و ایثار را به نمایش گذاشتند.
حجتالاسلام غبیشاوی افزود: پرستاران ما نیز امروز با تأسی از حضرت زینب (سلاماللهعلیها) تنها به بُعد درمانی بیماران توجه نمیکنند، بلکه از نظر روحی و روانی نیز همراه آنان هستند، آنان از نزدیک با بیماران زندگی میکنند و تمام نیازهای جسمی و روانی آنان را با عشق، ایمان و احساس مسئولیت رسیدگی میکنند.