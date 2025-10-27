به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر HSE، پدافند غیرعامل و مدیریت بحران سازمان آب و برق خوزستان از چاپ مقاله مشترک کارشناس HSE این سازمان در همکاری با اساتید دانشگاهی رشته‌های بهداشت و محیط زیست در ژورنال معتبر Heliyon کشور هلند خبر داد و اعلام کرد این ژورنال تحت انتشار پایگاه علمی Elsevier با امتیاز ISI در زمینه موضوعات تخصصی زیست محیطی فعالیت دارد.

غلام حسین عشرتی در این خصوص گفت: بررسی، پذیرش و انتشار مقاله علمی مشترک مجتبی حیدری چگنی با موضوع کاربرد مدل RANAS (مدل تغییرات نگرشی، انگیزشی، رفتاری) در تغییرات رفتاری ۱۳۷۴ نفر داوطلب در خصوص اجرای MSW از مبدا انجام شده است. MSW (مدیریت جامع مواد زائد) با توجه به افزایش آلودگی‌های زیست محیطی از یک طرف و کاهش منابع مواد اولیه تولیدی محصولات از طرف دیگر در حال حاضر یکی از مباحث بسیار مهم در جوامع پیشرفته و در حال توسعه است.

براساس نتایج این پژوهش اصلاح تفکرات رفتاری و عوامل انگیزشی علاوه بر کاهش آلودگی‌های مرتبط با مواد زائد جامد، باعث کاهش مصرف مواد اولیه تولیدی نیز می‌شود.

لازم به ذکر است؛ مجتبی حیدری چگنی دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست بوده و در حال حاضر به عنوان کارشناس بهداشت صنعتی و محیط زیست گروه HSE ستادی سازمان آب و برق خوزستان مشغول فعالیت است.