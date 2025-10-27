به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: این اتفاق مهم نویدبخش آینده‌ای روشن در ارائه خدمات درمانی و نشان دهنده عزم جزم مسئولان دانشگاه برای تأمین سلامت مردم استان بخصوص مادران و کودکان این سرزمین است.

دکترهاشمی افزود: با اضافه شدن این بیمارستان به مجموعه درمانی استان، مردم منطقه محروم شمالی شهر بجنورد از خدمات بهتر بهره‌مند می‌شوند و این موضوع موجب رونق اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد شد.

جمشید عین بیگی، رئیس شورای اسلامی شهر بجنوردگفت:تمام تلاش بر این بود که بهترین نقطه با کارشناسی و همکاری دست‌اندرکاران انتخاب شود و در طول یکی دو سال اخیر پیگیر این موضوع بودیم و جلسات مختلف برگزار شد تا این نقطه از شهر برای ساخت بیمارستان اختصاص یابد.

سید محمدعلی کشمیری، شهردار بجنورد افزود: این معامله بر اساس نظر کارشناسی و به صورت عادلانه انجام شد و دانشگاه علوم پزشکی به تعهدات مالی خود به موقع عمل کرد.