استاندار آذربایجان شرقی به مناسبت میلاد حضرت زینب(سلاماللهعلیها) و روز پرستار با حضور در بیمارستان عالینسب تبریز از تلاشهای شبانه روزی پرستاران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در این بازدید ضمن گفتوگو با پرستاران، درباره ضرورت اقدامات لازم برای ارتقای حقوق و معیشت آنان تاکید کرد. وی همچنین از جایگاه پرستاران در نظام سلامت و نقش بیمانند آنان در رفع بحرانهایی مثل دوران بیماری کرونا و جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان تجلیل کرد.