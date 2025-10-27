به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در این بازدید ضمن گفت‌و‌گو با پرستاران، درباره ضرورت اقدامات لازم برای ارتقای حقوق و معیشت آنان تاکید کرد. وی همچنین از جایگاه پرستاران در نظام سلامت و نقش بی‌مانند آنان در رفع بحران‌هایی مثل دوران بیماری کرونا و جنگ ۱۲ روزه دشمن آمریکایی _ صهیونیستی علیه کشورمان تجلیل کرد.