به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسين عرب گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با چاقوکشی در یکی از محلات دامغان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسی‌های میدانی پی بردند فردی به علت جراحات وارده با چاقو به بیمارستان منتقل شده است.

فرمانده انتظامی دامغان ادامه داد: عامل اصلی درگیری کمتر از ۲ ساعت شناسایی در مخفیگاه خود دستگیر شد.