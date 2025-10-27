پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی دامغان از دستگیری عامل نزاع و چاقوکشی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سرهنگ غلامحسين عرب گفت: در پی وقوع نزاع و درگیری همراه با چاقوکشی در یکی از محلات دامغان، بلافاصله ماموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.
وی افزود: ماموران پلیس پس از بررسیهای میدانی پی بردند فردی به علت جراحات وارده با چاقو به بیمارستان منتقل شده است.
فرمانده انتظامی دامغان ادامه داد: عامل اصلی درگیری کمتر از ۲ ساعت شناسایی در مخفیگاه خود دستگیر شد.