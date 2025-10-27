پخش زنده
مانور اطفای حریق و عملیات نجات با حضور تیم های عملیاتی آتش نشانی، هلال احمر و همکاری سایر دستگاه های امدادی در سیلوی سبزوار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار با اشاره به اهمیت این مانورها در آمادهسازی تیمهای عملیاتی و افزایش هماهنگی بین دستگاه های امدادی گفت: آتش نشانی سبزوار پس از شناسایی نقاط مستعد خطر و انجام هماهنگی های لازم، به صورت منظم اقدام به برگزاری مانور در نقاط مختلف شهر می کند.
عباسعلی معصومی صدر افزود: مانور اطفای حریق و نجات در سیلوی سبزوار نیز با هدف تمرین عملی در مرکز شهر و مقابله با شرایط ویژه سازه های خاص انجام گرفت.
او ادامه داد: این مانور به صورت سالانه و با مشارکت سایر دستگاههای امدادی برگزار می شود تا آمادگی تیم ها در مواجهه با حوادث واقعی افزایش یابد.
معصومی صدر بیان کرد: این برنامه علاوه بر ارتقای مهارت عملیاتی تیم های آتش نشانی، فرصتی برای سنجش تجهیزات و هماهنگی میان نهادهای امدادی نیز فراهم می کند.