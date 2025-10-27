معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور در ساری: دولت به دنبال حمایت و توسعه کسب و کار‌های اجتماعی دانش بنیان در حوزه زنان است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور؛ امروز در نشست با جمعی از بانوان توانمند و نخبه مازندرانی در استانداری مازندران در ساری گفت: دولت به دنبال حمایت و توسعه کسب و کار‌های اجتماعی دانش بنیان در حوزه زنان است.

زهرا بهروز آذر با تاکید بر اینکه نتیجه توسعه عدالت جنسیتی، حضور موثر در پیشرفت و تعالی جامعه است، فعالیت ۸۳ بانوی مازندرانی در پست‌های مهم مدیریتی را نشانی از اعتماد به این گروه جنسیتی دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: نقش زنان در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا توسعه یابد و شاهد حضور بیشتر بانوان در شورا‌ها باشیم.

معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه کسب و کار‌های دانش بنیان از طریق کسب و کار‌های اجتماعی باید افزایش یابد گفت: دولت به دنبال حمایت و توسعه کسب و کار‌های اجتماعی دانش بنیان در حوزه زنان است.

بهروز آذر ادامه داد: همه دستگاه‌های دولتی مکلف هستند مهد‌های کودک را برای فرزندان بانوان شاغل فراهم آورند.

وزیر راه: رهایی از فضای اداری برای اثبات خود

وزیر راه و شهرسازی هم در این نشست با قدردانی از استاندار مازندران که زمینه حضور موثرتر زنان توانمند را در این استان گسترش داده است، شادابی زنان را در نحوه عملکرد آنان در محیط خانه و کار بسیار موثر دانست و گفت: مازندران از معدود استان‌های کشور است که به دلیل شرایط جغرافیایی خاص، از ملاحظات زیست محیطی خاصی هم برخوردار است.

فرزانه صادق افزود: برای همه پهنه سرزمینی در مازتدران، طرح بلند مرتبه سازی در نظر گرفته شده که به مرور در حال اجراست.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه طرح‌های هادی روستایی در حال بازنگری است در خصوص حریم راه، راه آهن و ریل هم افزود: برای این موضوع، بخشنامه‌های جدیدی به منظور عملیاتی شدن ابلاغ شده است.

فرزانه صادق با بیان اینکه برای استان مازندران، طراحی محیطی بر روی پل سه راه جویبار انجام پذیرد این امر را موثر بر جنبه زیبایی شناختی این فضا در کنار کاربرد کالبدی آن اعلام کرد.

وزیر راه و شهرسازی مسیر پیش روی کشور برای توسعه را مسیری سخت، اما صحیح دانست که با حضور و مشارکت بیشتر زنان جامعه در نقش پذیری محقق می‌شود.

وی با تاکید براینکه هیچ گاه نباید از حاشیه‌هایی که آن هم به دلیل موفقیت‌های ارزشمندی که حاصل کردید نترسید و نهراسید.

فرزانه صادق تفکیک جنسیتی را خطایی بزرگ دانست که امکان هم افزایی و دست یابی به هدف را کاهش میدهد.

وی ادامه داد؛ آنچه مورد هجمه قرار میگیرد قطعا موفقیت هاست و نباید اسیر این هجمه‌ها شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه باید بدانیم در کجای تاریخ ایستاده‌ایم افزود: خود را از ملاحظات اداری رها کنیم تا بتوانیم حضور موثر، رسا، شفاف و کارآمد خود را به اثبات برسانیم.

دکتر عالیه زمانی نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: تلاش می‌شود حق عایله مندی بانوان در بودجه سال آینده لحاظ شود.

استاندار مازندران هم با تاکید بر اینکه زن ایرانی فقط نیمی از جمعیت نیست بلکه نیمی از اندیشه و پیشرفت ایرانی است گفت: تلاش شد بانوان توانمند مازندران در پست‌های مدیریتی به کار گرفته شوند.

مهدی یونسی، فرصت دادن به زنان ایرانی را از جمله موارد موثر در پیشرفت و تعالی استان اعلام کرد و افزود: توانمندسازی، رشد متوازن در استان و عدالت مدیریتی از جمله برنامه‌های مهم مدیریت ارشد استان برای توانمندسازی زنان مازندران است.

محمدی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران هم حضور ۸۰ بانوی توانمند به نمایندگی از بانوان توانمند مازندران را نمونه‌ای کوچک از بانوان توانمند، و متعهد مازندرانی دانست و گفت: بانوان مازندرانی در مهارت آموزی و تحصیلات دانشگاهی از جایگاه مناسبی برخوردار هستند، اما نرخ سالمندی و زاد آوری در این استان بسیار پایین است.