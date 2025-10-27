به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل راه آهن جنوب گفت: با هدف بهبود کیفیت روسازی خط و کاهش توقف قطار‌ها طرح بهسازی بلاک حمید -حسینیه در راه آهن جنوب در دستور کار قرار گرفت.

غلامحسین ولدی ادامه داد: این طرح به طول ۲۰ کیلومتر و توسط دستگاه سرند انجام میشود که موجب افزایش سرعت و ایمنی سیر قطار‌های مسافری و باری در این محور خواهد شد.

وی ادامه داد : جمع آوری ریل های فرسوده ، نصب تراورس بتنی از جمله اقدامات لازم در بهسازی حمید- حسینیه در محدوده ریلی اداره کل راه اهن جنوب می باشد .