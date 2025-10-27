مدیرجهاد کشاورزی ابرکوه : تولید انار در ابرکوه، نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، هوشمند گفت: گرمای بیش از حد هوا، خاموشی چاه‌های کشاورزی در تابستان امسال، وجود کرم گلوگاه در برخی باغ‌ها، وجود مگس مدیترانه‌ای و پدیده خشکسالی، تولید انار در این شهرستان را نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش داد.

هوشمند با اشاره به فصل برداشت محصول انار، افزود: پیش بینی می‌شود امسال از ۶۵۰ هکتار باغ‌های این شهرستان هفت هزار تن انار، تولید و روانه بازار استان‌های مختلف کشور شود.

وی با بیان اینکه متوسط تولید انار در این شهرستان ۱۵ تن در هر هکتار است، اظهار کرد: تولید این محصول در سال زراعی جاری در برخی باغ‌ها به کمتر از ۱۰ تن رسید.