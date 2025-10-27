پخش زنده
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی بر ضرورت نشست منطقهای در سطح وزرا و معاونان با حضور کشورهای عراق، اردن، عربستان و ترکیه تاکید کرد و گفت: رفع مشکل آلایندگیهای ناشی از آتشسوزی در هورالعظیم نیازمند چاره اندیشی بینالمللی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی با بیان انتقادات و دغدغههای خود درباره مدیریت آلودگی هوا و ریزگردها در خوزستان گفت: بخشی از این آلودگی ناشی از هورالعظیم در سمت عراق است که در این زمینه جلسات متعددی در هیات دولت در ۲ ماه اخیر برگزار و در نهایت تصمیمات مهمی اتخاذ شده است.
وی افزود: اگرچه این آلودگی از خردادماه آغاز و جلسه هیات دولت نیز در شهریور برگزار شده، اما انتظار داشتیم مصوبات به صورت شفاف اطلاع رسانی شود؛ با این وجود از هر اقدامی در این خصوص، پشتیبانی میکنیم.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جلسات هیات دولت با حضور معاونان وزیر نیرو، وزیر امور خارجه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان محیط زیست برگزار و در نهایت طرحی مناسب برای کاهش آلودگیها ارائه شد.
وی همچنین از یک راهحل فوری برای کاهش ۹۰ درصدی دود ناشی از هورالعظیم خبر داد و گفت: سازمان محیط زیست در اواخر خردادماه با استناد به پیشنهاد یک شرکت دانشبنیان وابسته به دانشگاه شریف، مصوبهای نوشت که بر اساس آن در صورت آزادسازی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب در سه نقطه نزدیک به دایک مرزی در هورالعظیم سمت عراق، مشکل به میزان قابل توجهی مرتفع میشود.
یوسفی همچنین به مصوبه دیگری در جلسه با وزیر نیرو اشاره کرد و گفت: وزیر نیرو در سخنانی عنوان کرده که مصوبه هیات وزیران، احداث یک پایگاه کنترل ریزگردها و خرید یک هواپیمای آبپاش برای خوزستان است، اما این اقدام پاسخی به نفس تنگی مردم خوزستان نیست؛ این اقدامات تسکین دهنده است و به صورت کامل مشکلات مردم را حل نمیکنند.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی از تحقیق و تفحص از هزینههای صورت گرفته برای مقابله با ریزگردها خبر داد و گفت: ۳۷۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برای ریزگردها و هشت میلیارد دلار نیز برای مهار آبهای مرزی هزینه شده که باید بدانیم که این منابع کجا هزینه شده و چرا با این هزینههای کلان، هنوز هیچ اتفاقی برای کاهش آلایندگیها نیفتاده است.
وی بر اقدام عملی بجای سخنرانی و بیان مجدد مشکل تاکید کرد و گفت: آزادسازی ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب با دستور وزیر نیرو انجام شده، اما باید با مدیریت سازمان محیط زیست به نتیجه برسد.
نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مطالبهگری به نیابت از مردم نجیب، اما مظلوم هزینه دارد و باعث افتخار است که در کنار دولت برای رفع مشکلات مردم تلاش کنیم.