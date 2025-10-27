کود اوره ،کود پتاس و کودفسفات برای کشت پائیزه استان تامین شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیر شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی گلستان گفت: پارسال ۱۱۷ هزار تن سهمیه کود اوره استان بود که امسال این رقم به ۱۱۹ هزار درصد افزایش یافته و در حال توزیع است.

مجید محمدی افزود: هر کیسه کود اوره به قیمت ۶۸۷ هزار و ۹۵۰ تومان بین کشاورزان توزیع می‌شود که ۵۶ درصد بهای آن یارانه دولتی بوده و بقیه را کشاورز پرداخت می‌کند.

وی درباره توزیع کود پتاس گفت: ۱۳۵۰۰ تن سهمیه امسال تامین شده و در حال توزیع است که هر کیسه کود کلرو پتاس ۱۹ هزار و ۴۳۵ تومان و هر کیسه کودسولفات پتاس ۲۱ هزار ۱۲۵ به فروش می رسد.

محمدی گفت: تا کنون ۴ هزار و ۸۰۰ تن کودفسفات در استان توزیع شده که ۲۵۰ تن بیشتر از مدت مشابه پارسال است.