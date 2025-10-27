پخش زنده
مدیرکل هواشناسی خوزستان از کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری بیان کرد : بررسی نقشههای پیش یابی همچنان تا پایان هفته جوی نسبتاً پایداری را نشان میدهد، بنابراین افزایش غلظت آلایندهها در شهرهای صنعتی و بزرگ استان در این ایام دور از انتظار نیست.
وی افزود: امروز شاهد کاهش ۲ تا ۳ درجهای دما خواهیم بود و سپس تا پایان هفته تغییرات دمایی محسوسی نخواهیم داشت.
سبزه زاری گفت : طی امروز و فردا وزش باد در مناطق غربی و جنوب غربی در ساعات بعد از ظهر بصورت متوسط خواهد بود. تا اواسط روز چهارشنبه شمال خلیج فارس مواج پیش بینی میشود.
در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۳۸.۵ و ایذه با دمای ۹.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۳۷ و کمینه دمای ۱۹.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.