به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد حسن زارعیان، از تأمین و توزیع هزار و ۴۸۸ تن انواع کود کشاورزی در استان یزد در مهرماه سال جاری خبر داد.
زارعیان افزود: در این مدت تعداد ۶ هزار و ۴۱۵ حواله الکترونیکی از طریق سامانه payeshkood.ir برای کشاورزان استان یزد صادر و اجرا شده است.
وی افزود: کودهای تأمینشده شامل ازته، فسفاته و پتاسه بوده که با هدف پشتیبانی از کشتهای پاییزه و تقویت محصولات زراعی و باغی در بین کارگزاران و بهرهبرداران بخش کشاورزی توزیع شده است.
زارعیان تصریح کرد: حدود ۶۰ درصد از مجموع کودهای توزیعشده به باغات استان یزد اختصاص یافته، ۴۰ درصد به اراضی زیرکشت محصولات زراعی مانند گندم و جو و سایر محصولات مورد استفاده قرار گرفته است.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد در ادامه اظهار داشت: فرایند تخصیص و توزیع کودهای کشاورزی در استان یزد، بهصورت کاملاً الکترونیکی و از طریق سامانه پایش کود انجام میشود تا علاوه بر شفافیت، عدالت در توزیع و سهولت دسترسی کشاورزان به نهادهها نیز فراهم شود.
زارعیان در پایان خاطرنشان کرد: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان و کارگزاران مجاز، تأمین بهموقع و مستمر نهادههای کشاورزی را در اولویت برنامههای خود قرار داده و در راستای افزایش بهرهوری و پایداری تولیدات کشاورزی استان گام برمیدارد.