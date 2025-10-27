پخش زنده
پل اتصال شهر لنده به بخش موگرمون بزودی به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، فرماندار شهرستان لنده از اجرای عملیات بتنریزی و مسقف شدن پل ارتباطی ۲۵ متری پدافندی روستای مونه در بخش موگرمون خبر داد.
سید محمد تقوی در بازدید از آخرین وضعیت پل ارتباطی ۲۵ متری روستای مونه در بخش موگرمون گفت: کار بتنریزی و تکمیل پل ۲۵ متری پدافندی روستای مونه اتصال شهر لنده به بخش موگرمون در کمتر از یک سال به مرحله پایانی رسید.
تقوی اضافه کرد: با پیگیریها و تلاشهای انجام گرفته تا دو هفته دیگر این پل در یکی از نقاط سختگذر شهرستان لنده تکمیل شده و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی ساخت این پل را بسیار مهم و حیاتی برای مردم منطقه ارزیابی کرد و ادامه داد: هم اکنون مردم روستاهای مونه و ۶ روستای دیگر برای تردد باید مسیر ۱۷ کیلومتری لنده - تنگ موگرمون را طی کنند که با بهرهبرداری از این پل، طول مسیر به کمتر از ۵ کیلومتر کاهش خواهد یافت.
تقوی با بیان اینکه تاکنون حدود ۸۰ میلیارد ریال هزینه شده است گفت: این پل در زمان مناسب و تلاشهای مدیران شهرستانی، پیمانکار و حمایت اداره کل راهداری در حال تکمیل است.
فرماندار شهرستان لنده با بیان اینکه این پل دومین راه ارتباطی بخش موگرمون با ۳۹ روستا به شهر لنده است که در به بهره برداری میرسد، گفت: درتلاشیم که با تخصیص اعتبار درکمیته برنامهریزی امسال شهرستان مبلغ ۳۰ میلیارد ریال، مسیر روستای مال ملا تا این منطقه را آسفالت و بهسازی کنیم..