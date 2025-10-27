پخش زنده
قیمت نفت پس از ترسیم چارچوب توافق تجاری بین آمریکا و چین و بهدنبال آن کاهش نگرانیها درباره رشد اقتصادی جهان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی ترسیم چارچوب توافق تجاری بین آمریکا و چین و توافقی که نگرانیها درباره تأثیر تعرفهها و محدودیتهای صادراتی بر رشد اقتصادی جهانی را کاهش داده است، قیمت نفت خام در معاملههای روز دوشنبه (پنجم آبان) افزایش یافت.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۶ و ۲۹ دقیقه بامداد روز دوشنبه بهوقت گرینویچ با ۴۷ سنت یا ۰.۷۱ درصد افزایش، به ۶۶ دلار و ۴۱ سنت برای هر بشکه رسید، در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتیآی آمریکا با ۴۴ سنت یا ۰.۷۲ درصد افزایش، ۶۱ دلار و ۹۴ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
این افزایش پس از آن رخ داد که قیمتها در هفته گذشته بهدلیل دور تازه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه شرکتهای روسنفت و لوکاویل روسیه، بهترتیب ۸.۹ درصد و ۷.۷ درصد رشد کرده بودند.
مؤسسه «هایتونگ سکیوریتیز» در یادداشتی اعلام کرد که انتظارهای بازار پس از دور تازه تحریمهای غرب علی روسیه و کاهش تنشهای تجاری واشنگتن و پکن بهبود یافته و نگرانیها درباره تشدید مازاد عرضه نفت خام که در اوایل اکتبر موجب افت قیمتها شده بود، تا حدی خنثی شده است.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، روز یکشنبه (چهارم آبان) اعلام کرد که مقامهای واشینگتن و پکن چارچوبی بسیار اساسی برای توافق تجاری تدوین کردهاند؛ توافقی که به دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، و شی جینپینگ، رئیسجمهوری چین، اجازه میدهد در هفته جاری درباره همکاریهای تجاری گفتوگو کنند.
وی افزود: این چارچوب از اعمال تعرفههای ۱۰۰ درصدی آمریکا بر کالاهای چینی جلوگیری میکند و اجرای محدودیتهای صادراتی چین بر عناصر خاکی کمیاب را به تعویق میاندازد.
ترامپ نیز در سخنانی جداگانه گفت: درباره حصول توافق با چین خوشبین است و انتظار دارد نشستهایی در چین و سپس در آمریکا، واشنگتن یا مارالاگو برگزار شود.
تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در مؤسسه آیجی، در این باره گفت: چارچوب توافق تجاری به کاهش نگرانیها درباره احتمال جبران تحریمهای آمریکا از سوی روسیه از طریق تخفیفهای بیشتر و استفاده از ناوگانهای سایه کمک کرده است.
با این حال، یانگ آن، تحلیلگر مؤسسه «هایتونگ سکیوریتیز» هشدار داد اگر تحریمها علیه بخش انرژی روسیه کمتر از حد انتظار مؤثر باشند، فشارهای ناشی از تشدید مازاد عرضه ممکن است دوباره به بازار بازگردد.