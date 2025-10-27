۱۹ سارق در قالب اجرای طرح عملیاتی مبارزه با سارقان لوازم، قطعات و محتویات داخل خودرو در خراسان جنوبی دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس آگاهی استان گفت: طرح عملیاتی مبارزه با سارقان لوازم، قطعات و محتویات داخل خودرو به مدت ۳ روز در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

سرهنگ صادقی افزود: کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان در راستای اجرای این طرح که با همکاری عوامل تجسس کلانتری‌های سطح استان به اجراء گذاشته شد موفق شدند ۱۹ نفر سارق را در این رابطه شناسایی و دستگیر کنند.

وی گفت: سارقان در بازجویی‌های پلیسی به ۳۸ فقره سرقت اعتراف کردند که متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.