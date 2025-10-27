به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مراسم همچنین در دیگر شهرستان‌های استان بر گزار شد.

مدیر سازمان نظام پرستاری نهاوند گفت: از حدود ۴ هزار پرستار فعال در مراکز بهداشتی درمانی وبیمارستان‌های استان همدان حدود ۴۲۰ پرستار در نهاوند مشغول فعالیت هستند.

حمید سیفی افزود: هر چند با کمبود کادر پرستاری مواجه هستیم، اما هر پرستار به اندازه ۳ پرستار فعالیت می کنند تا در مسیر خدمات رسانی خللی به وجود نیاید.

شهرستان نهاوند ۲ بیمارستان و ۱۶ مرکز بهداشتی درمانی در مناطق مختلف شهرستان دارد.