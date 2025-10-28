پخش زنده
عملیات بهسازی و آسفالت راههای روستایی در شهرستان راز و جرگلان با هدف بهبود دسترسی، افزایش ایمنی تردد و توسعه زیرساختهای حمل و نقل روستایی آغاز شد.
بر اساس قرارداد منعقدشده، در بخش عملیات خاکی، ۱۰ هزار و ۴۷۳ مترمکعب خاکبرداری و هزار و ۴۲۹ مترمکعب خاکریزی طبق لیست در دستور کار قرار دارد.
در بخش ابنیه فنی نیز احداث یک دستگاه پل دالی، یک دستگاه پل لولهای و کانال هدایت آبهای سطحی برای جلوگیری از آسیبهای ناشی از روانآبها و افزایش دوام مسیر پیشبینی شده است.
بر پایه گزارش کارشناسان فنی، پیشرفت فیزیکی این طرح تاکنون ۸ درصد اعلام شده است. اجرای این پروژه ضمن ارتقای کیفیت راههای دسترسی، نقش مهمی در تسهیل تردد روستاییان و توسعه اقتصادی منطقه ایفا خواهد کرد.