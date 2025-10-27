پخش زنده
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان گفت: با ثبت ملی چهار اثر تاریخی استان اصفهان، این بناها تحت حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امیر کرمزاده گفت: خوشبختانه با هماهنگی انجامشده و ارسال پروندههای ثبتی برخی بناهای تاریخی استان اصفهان به وزارتخانه میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بهمنظور ثبت در فهرست آثار ملی ، ثب ملی چهار اثر تاریخی استان توسط وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی به استاندار اصفهان ابلاغ شد.
مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان اصفهان افزود : حمام تاریخی سرچشمه واقع در شهر خوانسار به شماره ثبتی ۳۴۴۲۴، عمارت تاریخی ارباب واقع در روستای علیآباد از توابع شهرستان آران و بیدگل به شماره ثبتی ۳۴۴۲۲، مسجد جامع تاریخی آدینه بادرود واقع در شهر بادرود از توابع شهرستان نطنز و قلعه تاریخی دورمیان واقع در روستای دورمیان از توابع شهرستان برخوارومیمه به شماره ثبتی ۳۴۴۲۳، چهار اثر تاریخی استان اصفهان بودند که ثبت ملی شدند.
کرمزاده گفت : ثبت ملی آثار تاریخی یکی از مهمترین کارهایی است که در زمینهٔ حفاظت و نگهداری بناهای تاریخی میتوان انجام داد و با ثبت این آثار، این بناهای تاریخی تحت حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی قرار گرفته و هرگونه دخل و تصرف و یا اقدام و عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت آن شود ، جرم محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.